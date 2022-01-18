「放松防疫通行證，減少了不便」「奧密克戎正在擴散，令人擔憂」. January. 18, 2022 07:49. by 金基潤記者 pep@donga.com. 韓國將從18日起在大型超市、百貨商店、電影院等地解除此前適用的新冠防疫通行證（接種證明、陰性確認製），17日市民們對此喜憂參半，喜的是「幸虧減少了繁瑣」，憂的是「奧密克戎毒株正在擴散」。 17日，來到首爾永登浦區某大型超市的高某（65歲）高興地說：「每次買菜時，如果不用準備防疫通行證，會方便一些。」上班族李尚根（音，33歲）也表示：「每次都代替未接種疫苗的家人獨自去超市，幸虧以後不用這樣了。」 也有人表示擔心。17日下午，來到首爾麻浦區某電影院的羅某（34歲）說：「奧密克戎毒株擴散嚴重，解除適用防疫通行證，是操之過急的決定。」讀書室是被解除適用防疫通行證的行業，經常使用讀書室的金某（30歲·就業準備生）說：「更加感到不安了。」在家工作的上班族樸某（33歲）也表示：「還不能說新冠疫情的擴散趨勢有所減弱，這麽種措施是沒有道理的。」 雖然政府17日決定解除防疫通行證，但解除適用時間為第二天18日，因此出現了混亂。仁川市延壽區某大型超市認為解除的時間是17日，在沒有確認防疫通行證的情況下讓顧客入場，後來又重新開始確認。在慶尚南道昌原市的一家大型超市，店員要求「出示疫苗接種證明」，一位70多歲的女性反問道：「不是從今天（17日）開始就不需要了嗎？」 網吧、室內體育設施等繼續適用防疫通行證的業界表示不滿說：「此次措施有失公平。」經營網吧的李日河（42歲）吐槽說：「我們的防疫也很徹底，很難接受還要適用防疫通行證。」

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