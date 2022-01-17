李在明和尹錫悅争相提出土建公約，要把全國國土建設成工地嗎?. January. 17, 2022 08:37. by / /. 共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅競爭性地提出了大規模國土開發事業公約。李在明14日訪問了仁川經濟自由區域，發表了建立永宗島航空產業特殊化園區和早期推進首都圈GTX D路線等。接著尹錫悅15日在釜山以免除加德島新機場可行性調查、通過GTX建設營造釜-蔚-慶30分鐘生活圈、京釜線鐵路地下化等，與其進行抗衡。大部分都是沒有具體方案的玫瑰色土建公約。 沒有人會反對通過地方社會間接資本（SOC）事業實現國土均衡發展的說法。但是，如果總統候選人每到一個訪問的地方，都「濫發承諾」把相關地區事業包裝成作為最優先課題來推進，只會助長地區矛盾。大型基礎設施建設或居民回避設施的轉移等對某一個地區有利的公約，可能會引起其他地區的反對。但是，對於敏感話題的協商過程卻被省略，只是助長了紛爭的火種。一心想連任的地方自治團體長們一旦將夙願事業列入主要候選人的公約清單，候選人就會在沒有驗證的情況下予以發表、之後又稱「我不知道」,這種惡性循環已經不是一天兩天的事情了。 總統候選人在沒有經過縝密討論的情況下，紛紛推出SOC公約，推進公約所需費用到了難以推測的地步。今年韓國的SOC預算比去年增加了5.7%，達到28萬億韓元，到2025年將超過30萬億韓元。國策事業的特點是，雖然初期耗資較少，但隨著工程的全面展開，費用會像滾雪球一樣增加，給財政帶來巨大的負擔。一些大規模國土均衡發展項目已在進行，因此有必要檢查大選版圖上一窩蜂而上的SOC公約的妥當性。 SOC事業屬於本身雖然不產生利益，但之於整個社會的利益很有必要的基礎設施。這就是為什麽在推進SOC時，不能只考慮費用對比便利等經濟邏輯，而是要考慮地區間安排等其他情況。盡管如此，韓國的SOC已經過度地被政治邏輯所左右。沒有經過可行性調查而推進的事業，在上屆政府時期是24萬億韓元左右，但現政府執政後超過了100萬億韓元。現有的SOC事業已經到了喘不過氣來的地步，如果連新公約也大舉推進，那麽整個國土將成為工地，國家將負債累累。

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