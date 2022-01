創業實踐和數學學習. January. 17, 2022 08:38. by 李雪記者 . “産生想法很容易。重要的是實踐(Ideas are easy. Execution is everything in Measure what Matters)。”—出自約翰•杜爾《Measure what Matters》中 在美國矽谷流行的成果管理方法“OKR(Objective Key Results•目標/核心/結果指標)”的創始人約翰•杜爾表示,創意只是一個開始。也就是說,再好的創意要想實現商用化都是不容易的。 蘋果通過手指觸摸操作機器的創意,宣告了第4次産業革命時代的來臨。如果個人提出類似的想法,結果將大不相同。這是蘋果多年積累的技術和知識基礎上萌芽的創意,因此可以實現大衆化。不是在初期階段消失的創意,而是偉大的創意大部分是在融合知識的基礎上創造的。也許可以認爲,比起“開始”,創意更接近“結果”。因此,青年們有必要首先加強自身力量,這不亞于提出好的想法。 在數據時代,計算機(編碼)和數學能力非常重要。編碼是必備力量,而數學被認爲是部分頭腦聰明的人的專有物。但是數學才是數據時代的核心。所有人工智能(AI)的基礎是矩陣、微分、概率等。 在經濟現場,數學的“用處”非常重要。學校的數學教育在一定程度上也有必要減少函數、幾何、矩陣、概率等課程,提高授課效率。另外,還要加強用故事而不是複雜的修飾來說明概念的練習。作爲青年失業的對策,國家建議創業,但創業企業的5年生存率還不到30%。筆者選擇文科作爲“放棄數學的人”,後來才開始關注數學的樂趣,正在制造AI。建議創業者們更早地關注數學。

