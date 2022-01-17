Galaxy S22下月初亮相，頂級版本或將內置S Pen. January. 17, 2022 08:41. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星電子計劃于下月初公開的旗艦智能手機Galaxy S22系列有望首次推出內置“S Pen”的産品。S Pen是Galaxy Note系列的象征。也有分析認爲，這實際上是將去年沒有後續作品的Galaxy Note系列編入S系列的程序。 16日，據信息技術（IT）業界透露，三星電子將于下月9日通過新産品公開活動“Galaxy Unpack”公開Galaxy S22系列。本月內將以全球媒體和合作夥伴爲對象發送邀請函，並于下月第二周舉行活動。 綜合外媒及社交網絡服務（SNS）等泄露的信息來看，Galaxy S22系列將推出基本版（6.1英寸）、Plus版（6.6英寸）、Ultra版（6.8英寸）等3款産品。起到智能手機大腦作用的應用程序處理器（AP）根據地區不同，將搭載三星Exynos或高通骁龍處理器。 預計系列最頂級版本Galaxy S22 Ultra將搭載可以內置S Pen的插槽。這是有人預測Galaxy S22 Ultra將繼承Note系列的背景。前作Galaxy S21 Ultra雖然支持使用S Pen，但沒有單獨的插槽。也有人預測，此次新産品名稱中可能會幹脆使用“Note”，而不是“Ultra”。 預計顔色方面將有黑色、白色、綠色、紅色等4種。這是首次在頂級版本上使用紅色配色。據推測，紅色比三星電子現有的Galaxy系列中采用的“紫紅色”顔色相對明亮。 受半導體供應困難的影響，與前作相比，很難避免消費者價格的上漲。這是因爲智能手機上搭載的AP、第五代（5G）通信調制解調器芯片等零部件價格上漲。另據外電預測，Galaxy S22系列將以基本版899美元（約107萬韓元）、Plus版1099美元（約131萬韓元）、Ultra版1299美元（約155萬韓元）的價格上市。這是假設比前作Galaxy S21系列上調100美元的數值。

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