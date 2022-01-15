僅鋪上桌布就覺得食物更美味的理由. January. 15, 2022 07:39. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 散步路上彌漫的花香、沾滿泥土的雨香、街道上濃郁的咖啡香……在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時代，我們好像失去了嗅覺。因爲戴上了口罩，很難聞到味道。當然，我們仍然可以用眼睛觀察，用耳朵傾聽，但是無法完整地感受這世界。像最近這樣，對人類來說五感顯得非要重要的時期也是很少見的。 作者是英國牛津大學綜合感覺研究所所長，整理了人類接受各種感覺的過程。因爲以科學知識和實驗爲依據介紹日常生活中有用的知識，所以開始讀書。作者告訴我們怎樣改變周圍環境才能更有效率地工作、更快樂地生活。 據他介紹，臥室最好不要安裝電視或照明燈。2019年美國國立環境健康研究所在5年間對4.3萬名35~74歲的人進行了研究，結果顯示，暴露在人工照明下的人比不暴露在人工照明下的人體重平均重了5公斤。因爲人工照明會妨礙人體的自然時鍾，破壞平衡。作者指出，不僅是電視和照明，智能手機也會帶來類似的結果。 就辦公室的室內溫度，男女職員之間想法不同的情況時有發生。散發熱氣的肌肉更多的男性平均感到22.1度舒適，但女性更喜歡比這更高的25.2度。此時，按照女性的意見提高溫度，對于公司來說，可以成爲合理的選擇。據調查，溫度在16~31攝氏度之間每上升1攝氏度時，女性的數學及口語平均分數就會比前一個溫度上升1~2%，而男性則下降0.6%。 如果是生意不好的餐廳老板，建議鋪上桌布。根據2020年在英國發表的研究結果，有桌布的桌子的客人比沒有桌子的客人多吃了50%的西紅柿湯。另外，在評價湯好吃的顧客人數方面，有桌布的桌子上吃的客人多出了10%。視覺上的美麗是引起食欲的結果。如果是晚餐中經常吵架的家人，那麽在家裏擺上圓形餐桌怎麽樣呢？因爲比起在心理上給人帶來不便的棱角分明的餐桌，坐在圓桌上的對話更舒服。 感覺對幸福也有很大的影響。例如，最近很多企業正在開發填補老人“感覺缺乏”的商品。一般來說，老人對視覺和聽覺遲鈍最痛苦，但實際上他們最需要的是感受他人皮膚的觸覺。這就是著眼于擁抱時釋放壓力的“擁抱專家”登場的原因。 作者說，實際上缺乏感覺是新冠肺炎時代每個人都會經曆的事情。僅憑滿足視聽的視頻通話，無法滿足人類想要擁有多種感覺的需求。作者介紹了可以補充感覺的最新機器，但似乎還不足以代替所有的感覺。只能等待摘下口罩在街上漫步，與新遇到的某人毫無顧忌地握手的日子早日到來。

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