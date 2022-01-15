防疫通行證部分停止效力，應盡快出臺度過「春節長假關」的對策. January. 15, 2022 07:39. . 首爾行政法院昨天對除娛樂設施以外的大部分設施停止新冠防疫通行證效力的申請做出了部分引用決定。這是繼本月4日停止補習班和讀書室等教育設施的防疫通行效力後，法院的第二次製動。根據當天的決定，防疫通行無效的設施是首爾的大型超市、商店和百貨店。首爾市以12∼18歲青少年為對象的防疫通行證的效力，將在包括餐廳和咖啡廳在內的所有設施停止。 法院雖然承認防疫通行證的必要性，但認為商店、超市、百貨店的危險度比就餐的餐廳和咖啡廳低，青少年的重癥化率低，沒有死亡事例，因此認為適用防疫通行證是過度的限製基本權利。 此前，政府過於有限地承認適用防疫通行證的豁免，引發了不少認為以防疫為由侵害基本權利的不滿。但是，上月18日回到保持社交距離體製後，新冠疫情趨於穩定的情況下，法院當天做出的這一決定，令人擔心新冠疫情會再次轉為擴散趨勢。特別是，預計到21日左右，感染力強的奧密克戎毒株將成為優勢種，而且本月末開始迎來移動量劇增的春節長假，如果當天的決定導致防疫松懈，預計將產生無法控製的損失。防疫當局預測，下月底每天將湧現1萬至2萬名確診患者。 防疫對策的核心軸——防疫通行證的部分無效化導致的空白，只能用另一軸——保持社交距離來填補。政府決定把保持社交距離延長3周至下個月6日，但私人聚會的人員限製從17日開始從4人放寬到6人。撇開致命率，僅憑奧密克戎毒株比德爾塔毒株強3倍的傳播力，就會給醫療體系帶來很大的負擔。以奧密克戎毒株占據優勢的日本為例，本月1日確診人數為450人，13日確診人數為1.85萬人，12天內增加了40倍以上，醫療應對力量正在迅速遭到蠶食。在奧密克戎毒株成為優勢品種之前，要最大限度地抑製確診病例的發生，同時要擴充醫療應對體系。未接種疫苗的人或第三針接種對象在春節長假開始前完成接種，今年春節也要盡量克製回鄉和旅行，这样才安全。

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