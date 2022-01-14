光州公寓崩塌，要徹底調查，追究責任到底. January. 14, 2022 07:58. . 警方昨天就光州高層公寓外墻崩塌事故，對施工公司HDC現代產業開發承包混凝土工程的企業等10多處進行了扣押搜查。很多人指出，約7個月前，現代產業開發沒有好好調查施工單位附近再開發區域的拆遷建築倒塌事件，導致類似的崩塌事故再次發生。這次要通過徹底的調查嚴懲責任人，使不良工程不再有立足之地。 專家們認為，事故原因是，在寒冷的天氣裏，在沒有充分凝固混凝土的情況下強行施工，並使用了混凝土和鋼筋等不良材料。通常安全事故是由多種復雜原因結合而成的。這就是需要確認施工公司和轉包企業、材料供應企業之間的合同內容和交貨材料的質量的原因。是否按照工程計劃書在現場進行了工程建設，管理監督是否不健全等，也是必須指出的問題。 警方昨天對涉嫌向去年6月倒塌的拆遷建築的拆遷業主提供投標信息的現代產業開發總公司高管申請了拘捕令。因為關照而調查遲緩的疑惑很大。一直以來都在做什麽，現在才申請逮捕令，這也是個疑問。據悉，在提供投標信息時，曾任該高管上司的另一位高管在退休後一段時間裏，擔任了此次外墻崩塌的公寓執行企業的代表。警方去年對現代產業開發總公司進行了扣押搜查，但得出了總公司高管「誰也沒有責任」的結論，因此受到了沒有調查「軀體」的批評。如果當時進行正常調查，就可以防止公寓外墻崩塌事故的發生。 在前天的記者會上，現代產業開發代表只進行了簡短的道歉，沒有接受提問回答。也許是為了應對調查而惜字如金，但作為此次事故的施工公司，顯示的只是忙於逃避責任的態度。施工能力評價排名第九位的超優良建設公司負責施工的工地經常發生事故，這很難看作是偶然的結果。如果像去年一樣這次也進行「斷尾式」調查，警察也會受到「安全事故共犯」的批評。

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