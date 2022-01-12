悲傷的夜光球. January. 12, 2022 07:49. . 有些人表面上是大人，但骨子裏卻是孩子。童年時期受過很深創傷的人往往就是這樣。崔真英作家的《成爲我的夢想》是關于這樣的孩子，這樣的大人的小說。 孩子的父母經常打架。戰鬥得很激烈，好像要互相殘殺對方似的。孩子有時哭，有時尖叫，但都沒有用。在那種情況下，救出孩子的是在文具店門口買的夜光球。“這是一個蘊含著熒光燈的光，在黑暗中發出耀眼的天藍色光芒的小球。“孩子關了燈，走到桌子下面，在手掌上放上夜光球，開始觀望。視線集中，所有的東西都消失了，只有夜光球存在。沒有聽到父母吵架的聲音，吵架結束了也不知道結束了。後來媽媽把他拉了出來，孩子才移開了視線說。“這是夜光。”聽了這話，媽媽哭了。 父母離異，孩子由姥姥撫養長大。總是悲觀地看待世界，是因爲幼年時期留下的創傷。雖然上了年紀，但內心還住著一個望著夜光球想忘掉世事的小姑娘。所幸的是，她開始認出了住在自己體內的那個孩子。“一想到兒時被深深的悲觀所籠罩的我就很心痛。”現在才開始自我安慰。雖然晚了，但還是萬幸。更值得慶幸的是，幼年時期的自己如果看到已成年的自己，就會産生這樣（責備自己）的想法，“爲什麽那樣悲觀地看待世界，到現在還過著用夜光球逃避的生活？”也就是說，對自己的安慰帶來了對自己的反省。 小說中的夜光球是對在傷痛面前想要逃避的人的心理的悲傷隱喻。就算是那樣也要堅持下去。然後等到時機成熟的時候，安慰自己。因爲自憐最終也可以治愈傷痛。

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