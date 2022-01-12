普京出面管束前蘇聯國家：「周邊國家不能發生色彩革命」. January. 12, 2022 07:48. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 最近不斷擴大對前蘇聯國家影響力的俄羅斯總統普京（照片）表示，不會容忍周邊國家發生「顏色革命」。顏色革命是指格魯吉亞（玫瑰革命，2003年）、烏克蘭（橙色革命，2004年）、吉爾吉斯斯坦（郁金香革命，2005年）、亞美尼亞（天鵝絨革命，2018年）等蘇聯獨立國家因反政府示威而推翻親俄政權的事件。這一名稱源於象征各國的花和顏色，俄羅斯一直主張西方在背後主導了相關事態。 據路透社報道，普京10日在俄羅斯於2002年與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞等5個國家組成的集體安全條約組織（集安組織）視頻會議上，贊揚由俄軍主導的集安組織聯軍最近為哈薩克斯坦鎮壓反政府示威作出了貢獻。他再次強調：「我們從外部勢力手中守護了哈薩克斯坦。我們不會允許內部的顏色革命。」他還主張：「哈薩克斯坦事件不會是外部勢力試圖介入集安組織內部問題的最後一次嘗試。派出集安組織聯軍明確表明，我們不會容忍搞亂門自己家的情況。」 普京當天的講話是2日哈薩克斯坦爆發反政府示威後首次提及這一問題。分析認為，這意味著今後將積極介入鄰國的反政府示威，維持俄羅斯的影響力，切斷反俄政權的立足之地。 中國表示，雖然也支持在中亞加大步伐的俄羅斯，但也要承認中國的作用。據新華社報道，中國外交部長王毅10日與俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫通話時表示：「為防止外部勢力幹涉中亞內政，兩國應進行合作。」

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