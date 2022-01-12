韓裔美國作家車學慶去世40年後再次得到關注. January. 12, 2022 07:50. by 金民 kimmin@donga.com. 車學慶（1951~1982年）的訃告在她去世40年後被刊登在美國《紐約時報》（NYT）上。車學慶通過以兼備實驗性且前衛的文體描寫韓裔美國人這一少數人的身份認同感的著作《Dictee》等給後被亞裔藝術家産生了很大的影響。《紐約時報》10日（當地時間）通過第18版訃告版的“被忽視的人物”系列，再次審視了車學慶的生平和藝術活動。該欄目介紹了生前應該受到充分關注，但卻沒能做到這一點的人物，同時還通過該版面介紹了柳寬順烈士和首次提供慰安婦受害者證詞的金鶴淳奶奶的訃告。 車學慶1951年出生于釜山，11歲時移居美國。在加州大學伯克利分校專攻藝術和比較文學，在法國學習電影理論等的她在著書、電影、照片、行爲藝術等多個領域留下了很多作品。以小說《Pachinko》等而聞名的韓裔作家李敏珍（54歲）回憶說，車學慶是第一個以韓裔美國人的生活爲主題講故事的藝術家，自己也受到了很大的影響。 具有法語口述之意的她的代表作《Dictee》講述了作家本人、柳寬順烈士、聖女貞德、中國滿洲出身經過中國、韓國移居美國的作家的母親等的故事。雖然是用英語寫的，但是韓語和法語也沒有翻譯混合在一起。1993年，紐約惠特尼美術館舉辦了她的回顧展。《Dictee》在1995年和2001年兩次再出版。 車學慶在《Dictee》首次出版兩個月後的1982年11月被紐約的一名建築物管理人殺害。犯人逃到南部佛羅裏達州後再次殺人，之後被抓獲。1987年該犯人被判終身監禁，至今仍在服刑。

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