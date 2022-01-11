去年外國人直接投資增加42%，達到35萬億韓元，創曆史新高. January. 11, 2022 08:11. by 具特敎 kootg@donga.com. 據統計，去年在韓國進行的外國人直接投資（FDI）規模爲295億美元（約35.39萬億韓元）。這是政府自1962年制定相關統計以來58年來的最大規模。 過去以大規模制造業爲主的海外投資的重心迅速向信息技術（IT）等新産業轉移。 據産業通商資源部10日透露，去年的FDI（295.1億美元•申報額爲准）規模比前一年增加了42.3%。 按行業分類，服務業投資235.7億美元，比一年前增加了64.2%。信息通信（317.2%）、流通（139.1%）、事業支援、租賃（833.0%）等方面也有所增加。 特別是信息通信在整個FDI中所占的比重從2020年的12%增加到去年的30%，漲勢明顯。因爲隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的擴散，非面對面平台服務發達，以IT爲基礎的創業變得活躍，該領域的投資也隨之增加。在配送應用程序（APP）、元宇宙、（互聯網）金融科技等方面也進行了大量投資。 未來汽車、生物技術、信息通信技術（ICT）等新産業投資爲134.4億美元，比前一年增加了59.6%。這是受在韓國增設數據中心或建立IT基礎物流中心等第四次産業革命相關投資增加的影響。相反，制造業FDI爲50億美元，比前一年減少了16.2%。半導體制造業（81.8%）雖然有所增加，但纖維•紡織•服裝（-97.4%）、食品（-42.3%）領域有所減少。 FDI申報額在2018年達到269.9億美元的最高值後，2019年（233.3億美元）、2020年（207.5億美元）連續兩年減少。

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