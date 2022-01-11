羽生結弦-內森•陳，北京冬奧會花樣滑冰大對決. January. 11, 2022 08:11. by 金東昱 creating@donga.com. 2022年北京冬季奧運會男子花樣滑冰比賽將壓縮爲首次在實戰中嘗試“阿克塞爾四周半跳”的羽生結弦（28歲•日本）和自由運用5種四周跳跳躍動作的內森•陳（23歲•美籍華裔•陳巍）之間的對決。 10日，在美國田納西州納什維爾普利司通競技場舉行的全美花樣滑冰錦標賽男子單人自由滑比賽中，陳巍獲得了212.62分。加上前一天在短節目中拿到的115.39分，他以總分328.01分，力壓伊利亞•馬利甯（302.48分）、文森特•周（290.16分），獲得了大賽6連冠。美國冰上競技聯盟競技力提高委員會計劃，以錦標賽結果和之前大賽中表現出的競技實力爲基礎，決定參加奧運會的選手，因此，陳巍參加北京冬奧會已成定局。 陳巍是阻止羽生結弦在奧運會上實現三連冠的最大對手。陳巍在國際滑聯（ISU）世界錦標賽上獲得了3連冠（2018年、2019年、2021年）。2020年世錦賽沒有舉行。他在大獎賽總決賽也從2018年到2020年連續3次奪冠，技術已經非常成熟。但在首次參加的2018年平昌冬奧會的短節目中，由于接連的跳躍失誤，陳巍僅排在第17位，在自由滑中雖然占據首位，但綜合排名僅排在第5位，未能獲得獎牌。 陳巍的四周跳動作的實戰成功率很高。Flip（飛利浦）、lutz（勾手）、loop（後外結環）、salcow（後內結環）、toe loop（後外點冰）等5個跳躍動作都可以完成四周跳。在錦標賽自由滑比賽中，陳巍在成功完成5個四周跳動作後說：“（跳躍失誤的）蠢事總是會發生。但是那種事應該不會出現在身上”，表現出了很大的自信。 羽生結弦在2014年索契和2018年平昌冬奧會上獲得了2連冠。但是去年他因腳踝受傷休息了8個月左右，沒有參加2021~2022賽季的兩項大獎賽。雖然有人預測他很難參加奧運會，但去年12月他在日本錦標賽上第六次奪冠，獲得了奧運會入場券。 羽生結弦的跳躍也很穩定，表現力也很強。再加上他滑冰的基本功非常紮實，所有技術都能得到執行分數（GOE）。但是羽生結弦爲了對抗陳巍，他將以任何選手此前在實戰中都無法成功完成四周半跳躍爲武器參加奧運會。在日本錦標賽上，羽生結弦也曾嘗試過四周半跳，但因旋轉次數不足而被判爲降級。羽生結弦說：“不能放棄Axel（阿克塞爾）跳躍動作。爲了我自己和支持我的所有人，我一定會成功的。”

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