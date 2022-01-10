SK在新技術展示場上亮相的環保展示館引人注目. January. 10, 2022 07:54. by 李建赫 gun@donga.com. “SK將展館像被樹木包圍的樹林一樣構成，非常環保，向參觀者直觀地提出了減少碳排放的必要性。” 這是美國ABC對參加拉斯維加斯“CES 2022”的SK展館進行評價的部分。該電視台于7日（當地時間）指定SK爲備受關注的展館，並在10分鍾內播放了4篇報道。 SK集團在今年的CES上推出的“Green Forest Pavilion（綠色森林館）” 講述了在新技術洪流中以環境爲主題的故事，被評價爲成功實現了差別化。SK展館的主題是“Net-zero”，反映了崔泰源集團會長的意志。據悉，崔會長表示“‘Net-zero’不是做不做的問題，而是競爭力的問題”，要求將其作爲此次CES展示的核心概念。 在當地，隨著觀衆口口相傳，展館入場人數從5日的3000人增至6日的5000人、7日的7000人。在現場，還看到了坐在內部長時間集中于影像的遊客，十分顯眼。 特別是對“生命之樹”區域好評如潮。這裏利用圍繞巨大橡樹模型的4個面壁屏幕、天花板和地面，通過影像記錄全球變暖的現實和茂密的綠色森林的複原過程。 SK向參觀者傳達二手手機終端機後，通過近距離無線通信（NFC，也稱近場通信）在展示場各處都可以得到綠色積分。遊客們可以利用這些積分在現場玩遊戲或爲複原越南紅樹林進行捐贈。SK表示，CES期間共募集到了1億韓元的基金。

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