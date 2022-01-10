德約科維奇先前表示無需接種疫苗，確診後又陷入“無口罩”爭議. January. 10, 2022 08:00. by 黃奎引 kini@donga.com. “去年12月16日（當地時間）被確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。以此爲依據，我們獲得了免除疫苗接種的許可。” 男子網球世界排名第一的諾瓦克•德約科維奇（35歲•塞爾維亞）的律師團隊8日向澳大利亞聯邦法院提交了包含上述內容的資料。挑戰澳大利亞公開賽男子單打4連冠的德約科維奇在17日開幕的今年大賽之前，于5日抵達澳大利亞，但由于沒有疫苗接種記錄，所以沒能得到入境許可。雖然他本人抗辯稱“從大會組織委員會那裏獲得了免除疫苗接種的許可”，但澳大利亞出入境管理事務所卻以“從聯邦政府層面來說，缺乏可以認定的證明資料”爲由，取消了簽證。 想要進入澳大利亞的12周歲以上的外國人至少要接種兩次疫苗，或者得到免除疫苗接種的許可。如果在最近6個月內被確診感染新冠病毒肺炎，就可以成爲免除許可的對象。結果，停留在隔離設施內提起訴訟的德約科維奇主張：“感染新冠病毒不到一個月，身體就有抗體，因此滿足免除疫苗接種的理由。” 但是德約科維奇在確診後也沒有戴口罩，參加各種活動的場面被留下了照片，因此成爲了問題。去年12月16日，他參加了含有自己形象的郵票發行活動，第二天還參加了（塞爾維亞首都）貝爾格萊德網球協會主辦的活動，與青少年選手們共度時光（照片）。 德約科維奇是代表網球的“反疫苗倡導者”（疫苗懷疑主義者），2020年因新冠病毒男子職業網球（ATP）巡回賽日程中斷後，他召集有交情的選手進行慈善大賽“阿德裏亞巡回賽”，在10天後被確診感染新冠肺炎。 另外，本想參加澳大利亞公開賽女子雙打比賽，但因與德約科維奇相同的理由而被拒絕進入澳大利亞的雷納塔•博拉佐娃（39歲•捷克）則沒有提出訴訟，而是選擇了出國。

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