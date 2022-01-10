去巴基斯坦度假勝地雪景旅行，結果暴雪造成至少22人死亡. January. 10, 2022 08:01. by 金民 kimmin@donga.com. 在巴基斯坦，數十名遊客因暴雪被困在公路上，被發現時已經是冰冷的屍體。據美聯社等媒體當地時間8日報道，巴基斯坦北部穆裏附近的道路上降下1米多厚的暴雪，導致數萬輛汽車被大雪圍困，至少22人死亡。 大部分死者都是以家庭為單位的遊客，兒童死亡者也達10人。據確認，死者中包括6名子女都未滿15歲的家人、相約旅行的朋友4人、有兩個子女的家人等。救助當局表示，大部分受害者為凍死，部分受害者可能是一氧化碳中毒。美國馬裏蘭大學公共衛生大學教授帕希姆·約努斯解釋說：「如果空轉的汽車被雪埋沒，排氣管堵塞，車內乘客可能會吸入沒有氣味的一氧化碳，導致死亡。」 穆裏是位於高原地帶的代表性冬季休養地，罕見地下了大雪，吸引了眾多遊客。內政部長謝赫·拉希德·艾哈邁德表示：「最近20年間，這裏人氣高漲，結果發生了災難。」幾天來，該地區聚集了10萬輛汽車，社交媒體上還上傳了多張包含雪景的照片。直到那時，當地有關部門還在公布遊客人數來吸引遊客，但從7日開始，因暴雪被圍困在道路上。最終，巴基斯坦政府於8日將當地指定為災區。 拉希德表示：「截止到8日晚，救出了數千輛汽車，但由於零下8度的嚴寒，雪量過大，救援設備無法正常進入，數千輛汽車仍處於被大雪包圍狀態。」當地居民向被圍困的人們提供了毛毯和食物，政府機關和學校也設立了臨時避難所。

한국어