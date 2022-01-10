大型超市-百貨店10日起適用防疫通行證. January. 10, 2022 08:00. by 趙健熙記者•李智允記者 asap@donga.com. 從10日開始，大型超市和百貨商店也將適用防疫通行證。餐廳、咖啡廳等場所如果超過有效期（第二次接種後180天）的防疫通行證入場，將被處以罰款。 中央災難安全對策本部9日表示，從10日開始，面積在3000平方米以上的大型超市、百貨商店、書店等流通産業發展法上的“大規模店鋪”將適用防疫通行證。因此，沒有接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗或防疫通行證有效期過期的約270萬名19歲以上國民，如果沒有基因擴增（PCR）檢查陰性確認書或治愈證明書、不可接種事由書，就不能進入大型超市等。經過一周的過渡期後，從17日開始違反規定時，使用者要繳納10萬韓元的罰款，業主要繳納150萬韓元的罰款。 餐廳、咖啡廳、練歌廳等13種設施違反防疫通行證有效期的過渡期已經結束，從10日開始違反時將被處以罰款。補習班、讀書室、學習咖啡屋由于處于法院停止防疫通行證效力的狀態，因此即使沒有防疫通行證也可以使用。 另一方面，傳播力較強的新冠病毒“奧密克戎變異毒株”正在韓國國內迅速擴散。據悉，以9日0時爲准，國內奧密克戎變異毒株累計感染者達2700多人。從2日的1207人，一周內感染者增加了1倍以上。

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