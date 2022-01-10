二三十歲男女「性別矛盾」成為大選焦點. January. 10, 2022 08:00. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 朝野政黨正式拉開的總統選舉較量，正圍繞「性別矛盾」升溫。共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅就性別矛盾采取了截然相反的行動。 據共同民主黨9日透露，李在明7日結束了一直討論女權主義、性少數者問題的YouTube頻道「Dot face」的采訪拍攝。共同民主黨相關人士表示：「這是為了在女性人權或性少數者問題等性別問題上展現李在明平時的立場」，「這是為了爭取二三十歲的女性選民。」 尹錫悅7日在臉書上表示「廢除女性家庭部」，8日又斬釘截鐵地表示：「將推進新設部門，綜合處理兒童、家庭、人口減少問題。」此前，國民力量黨代表（黨首）李俊錫考慮到被稱為「二代男」的20多歲男性選民的選票，也曾主張廢除女性家庭部。 但是鑒於二三十歲男女選民對於性別問題的看法分歧明顯，朝野政黨都對後續輿論保持高度警惕。共同民主黨內部立即出現了「為什麽讓李候選人涉足『性別矛盾』」（金南國議員）的反對之聲，正義黨總統候選人沈相奵則針對尹錫悅表示，「要加強性別平等部（女性部）」。

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