美國拉緊緊縮時間表，韓國面臨物價、利率、匯率三重波. January. 07, 2022 07:32. . 隨著美聯儲將在早於預想的3月份正式上調基準利率等緊縮的預測增大，韓國金融市場和匯率也開始動搖。昨天國內外股價暴跌，韓元兌美元的匯率在盤中超過1200韓元。人們更加擔心，美聯儲著手減少全球金融危機後釋放的流動性過剩的2013年，投資新興國家等的資本迅速流入美國後發生的「緊縮發作」會再次出現。 美聯儲將從3月份開始上調目前為零的利率，預計年內將上調至1%。之所以提前緊縮，是因為不能再坐視通貨膨脹，如消費者物價上漲率達到40年來的最高值等。甚至有人評價說「比上世紀90年代後期『網站泡沫』時還要瘋狂」，膨脹的資產泡沫也不能置之不理。 如果美國上調利率導致外國人從韓國股市撤資，則會對股價產生負面影響，匯率上升（韓元貶值）的可能性很大。匯率的上升雖然有利於提高韓國出口產品的海外價格競爭力，但是在像現在這樣全球供應網被破壞的情況下，進口消費品、原材料、燃料價格會更快地上漲。實際上，去年12月韓國出口額雖然創下歷史最高紀錄，但隨著進口額的進一步增加，貿易收支時隔20個月轉為逆差。進口物價上漲會導致國內物價上漲，壓迫平民生活，萎縮消費，阻礙經濟復蘇。 更大的問題是負債。韓國銀行金融貨幣委員會14日開始上調1.0%的基準利率，預計年內將上調至1.75%。爭先恐後地用借錢買房、負債規模超過國內生產總值的家庭和在營業限製下因赤字而負債劇增的個體戶，利息負擔也將進一步增加。如果3月份個體戶、小工商業者貸款期限延長措施結束，個體戶、中小企業可能會接連倒閉。 「緊縮時代」即將到來，家庭應該警惕過度貸款進行公寓、股票等資產投資。個體戶、中小企業也只能勒緊褲腰帶，確保流動性，進行應對。特別是，政府為了防止物價、利率、匯率三大指標的暴漲，在積極進行管理的同時，要堅決阻止政界擴大財政支出的無理要求。

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