忍耐. January. 07, 2022 07:33. . 婁師德在女皇帝武則天執政時期曾兩次擔任宰相，是人品和才能都十分出衆的人物。曆史把他記錄爲忍耐和寬容的化身。到底是什麽原因呢？作爲宰相的他囑咐即將赴任刺史的弟弟。婁師德告誡弟弟盡量不要跟人吵架。弟弟回答說。就算有人往我臉上吐口水，我也就默默擦了不聲張。哥哥說。不能這麽幹。如果別人往你臉上吐口水，那是因爲對方憎恨你。你要是擦掉口水，就等于違背他人的意思，反而惹惱了他。唾液一會就幹了，沒必要擦掉。“唾面自幹（即使別人往自己臉上吐口水，不擦掉也會自動變幹）”的成語源自這個故事。這句話比喻了強烈的忍耐心。 王十朋是南宋朝廷被金朝逼到長江以南後，爲了恢複中原高喊“誓死抗戰”的氣節高尚的人物。他內心一直推崇婁師德在與外族的戰爭中立下赫赫戰功的事實。只是對世世代代得到認可的那種特別的忍耐心，不由得你不信。對于爲了避免爭吵而違背自己意願的對手，寬容是不容易的。何況，還往自己臉上吐口水。但是，在經曆事情結束後，內心平靜下來之後，詩人才告白。好像可以理解“婁師德，他寬廣的胸懷”。以名字爲詩題，足以可見詩人對其極大的忍耐心的尊敬。成均館大學名譽教授 《婁師德》原文：忤意由來勿校難，誰能唾面自令乾。直須事過心平後，方服婁公度量寬。

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