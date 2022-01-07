美國暗示提前上調利率，甚至實施量化緊縮……世界金融市場動蕩. January. 07, 2022 07:34. by 紐約=常駐記者柳在東、李尚煥記者 jarrett@donga.com,payback@donga.com. 美國聯邦儲備委員會表示，為了應對通貨膨脹的憂慮，將采取比之前所知更具攻擊性的緊縮政策。美聯儲不僅提前上調利率的時間和速度，還研究了直接回收市場資金的「量化緊縮」方案，預計將對世界金融市場和經濟造成相當大的沖擊。 美聯儲當地時間5日公開的去年12月14日、15日聯邦公開市場委員會定期會議的議事錄中表示：「考慮到通貨膨脹和勞動市場情況，比預想的更早或更快地提高利率是正確的舉措。」美聯儲還說：「大部分與會者同意，在第一次上調利率後的某個時刻開始縮小資產負債表比較合適。」也就是說，美聯儲將把通過量化寬松購入的債券賣給市場，推進進一步勒緊資金來源的方案。目前美聯儲擁有的資產達8.8萬億美元。美國《華爾街日報》預測，美聯儲將於3月份上調利率。 由於擔心緊縮，紐約股市暴跌，美國國債利率也有所上升。5日，道瓊斯指數和標準普爾500指數分別比前一日下跌1.07%和1.94%。特別是對利率上調敏感的技術股為中心的納斯達克指數下跌了3.34%。 6日，包括韓國在內的亞洲主要國家股市也下跌，亞洲貨幣對美元匯率也下跌。當天，韓國KOSPI比前一日下跌1.13%（33.44點），以2920.53點收盤。韓元對美元的匯率下跌4.1韓元（韓元貶值），以1201.0韓元收盤。韓元兌美元的匯率以收盤價為準超過1200韓元是自2020年7月24日以後1年零6個月以來的第一次。

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