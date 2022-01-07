哈薩克斯坦示威者占領機場，韓亞航空乘客被困. January. 07, 2022 07:33. by 金敏記者、卞鐘國記者 kimmin@donga.com,bjk@donga.com. 哈薩克斯坦抗議物價上漲等經濟困難的大規模示威者占領阿拉木圖機場後，當地時間5日抵達當地機場的70多名韓亞航空乘客和乘務人員被困在機場大樓內。當晚8時左右抵達阿拉木圖機場的乘客和乘務人員共有77人，其中韓國乘客29人，乘務員8人。韓國乘客和乘務員在機場內的等候場所熬夜後，於6日前往當地酒店。 據路透社等媒體報道，示威者5日晚8時左右占領了阿拉木圖機場。因此，所有出境航班被取消，機場運營中斷，同一時間抵達當地的韓亞航空乘客無法辦理入境手續，只能停留在機場。第二天6日上午，示威者散去，在各國領事館和航空公司相關人士的帶領下，他們前往了機場外酒店等。韓亞航空表示：「根據當地機場和加油情況，正在討論乘客回國措施等。」 據哈薩克斯坦國營媒體等報道，當局出動特種部隊彈壓機場內的示威者，在此過程中有2名軍人死亡。 目前有940多名韓國人滯留在哈薩克斯坦，最大的城市阿拉木圖居住著640多名韓國人。哈薩克斯坦政府宣布阿拉木圖從5日到19日進入為期兩周的緊急狀態。在此期間，從晚上11點到上午7點禁止通行，市內出入也將受到限製。 韓國駐阿拉木圖總領事館囑咐：「不要訪問有可能發生示威的地區。」外交部相關人士表示：「在阿拉木圖機場的所有韓國國民已全部前往酒店或住宅，到目前為止，還沒有接到韓國國民的損失情況。」

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