政府決定將春節需求量大的商品供應量比去年增加31%. January. 07, 2022 07:34. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韓國政府決定在春節長假（1月29日~2月2日）前將白菜、蘋果、牛肉等需求量大的商品的供應量比去年春節增加31%。因爲農畜水産品價格連續2個月同比上漲7%以上，老百姓的負擔正在加重。以小工商業者和中小企業爲對象，在連休前後提供約40萬億韓元的新資金。 政府6日在政府首爾大廈召開由經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基主持的《非常經濟中央對策本部會議》，並發表了上述內容的春節民生穩定對策。 洪副總理表示：“將從比去年春節提前一周的3周前開始提供曆史最高水平的20.4萬噸16種需求量大的商品，並以適用配額關稅等價格暴漲的原材料爲對象，擴大稅制、金融支援等。” 價格暴漲的白菜將比平時增加1.6倍。蘋果（2.5倍）、梨（1.8倍）等也將利用合同數量擴大供給。牛肉和豬肉將通過周末及夜間屠宰、簡化檢疫程序等，將供應量分別擴大至1.5倍和1.3倍。水産品以明太魚、青花魚等價格相對較高的品種爲中心，以最高優惠30%的價格發放政府儲備物。 政府還決定以老人、殘疾人等爲對象，直接創造60萬個以上的工作崗位。勞動、子女獎金將在連休前提前支付，爲了防止拖欠工資，將暫時下調1%的事業主拖欠清算支援融資利率。從本月8日到2月6日，農畜水産品及加工品期貨的委托禁止法允許價額將暫時上調至20萬韓元，鼓勵購買春節禮物。

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