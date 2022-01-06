朝鮮新年開始挑釁之日，文在寅只會無奈地念「和平」咒語. January. 06, 2022 07:52. . 朝鮮昨天上午向東海發射了一枚疑似彈道導彈的發射體。這是新年以來的首次導彈挑釁，也是自去年10月發射新型潛射彈道導彈後時隔78天再次挑釁。韓國政府召開國家安全保障會議常任委員會，表示「擔憂」，並再次確認了重啟對話的重要性。文在寅總統出席南北鐵路東海線江陵至豬津區間開工儀式時強調：「為了克服這種（緊張）狀況，也不能放松對話的弦。」 分析認為，朝鮮的導彈挑釁是旨在對外展示存在感的低強度武力示威。美國把外交力量集中在與中國和俄羅斯的矛盾上，把朝鮮核問題放在靠後的情況下，朝鮮此舉是為了吸引人們的關註，不想成為被遺忘的存在。特別是在3月韓國總統大選和韓美聯合軍事演習前夕，朝鮮按照去年底勞動黨全體會議闡明的「加強國家防衛力量」計劃，在壯大核、導彈能力的同時，施壓韓美讓步。 此前，盡管韓美多次發出對話邀請，朝鮮予以拒絕，並要求韓美先行放棄敵對政策。雖然朝鮮認為時間站在自己一邊，但隨著時間的推移，真正焦慮的是朝鮮。出於對新冠疫情的恐懼，朝鮮嚴密封鎖國境，實現了歷屆體製下沒有實現過的徹底閉鎖，處於孤立的狀態。對外挑釁會招致更大的外部壓力，糧食危機等內部壓力也只會更大。 對於這樣的朝鮮，韓國政府像往常一樣急於安撫。韓國政府昨天也沒有將朝鮮發射導彈定性為「挑釁」，也沒有作出警告或表示遺憾。文在寅總統只是重復了「南北之間信任積累的時候，有一天和平會突然來到我們身邊」的無奈咒語。但是，越是這樣，朝鮮就越會陷入挑釁奏效的誤判。單方面的安撫不是管理局勢，只會更加刺激挑釁沖動。

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