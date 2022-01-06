叢林生存. January. 06, 2022 07:52. . 這是亨利•盧梭畫的叢林風景畫。暴風雨肆虐的日子裏，也許是因爲閃電的緣故，老虎爲了撲向獵物，放低身體重心向前狂奔。睜大滾圓眼睛的猛獸露出凶狠的牙齒在追趕什麽呢？ 曾是巴黎市海關人員的盧梭出于興趣畫畫，49歲退休後成爲專職畫家。在“周日畫家”的嘲弄下，他堅持參加“獨立”展，培養了自己的夢想。因爲沒學過畫，所以表現不熟練，但創造了不屬于任何流派的自己獨有的技法。這幅畫是20多幅讓他名聲大噪的叢林系列作品中的第一幅。 該畫展示時，雖然有人批評畫像孩子畫一樣幼稚，但對異國風情的主題和獨特的畫面構成贊不絕口。畫中的背景是墨西哥的叢林。盧梭主張自己在服兵役時曾經曆過墨西哥叢林，但事實上他從未離開過法國。詳細描述的熱帶植物是他在巴黎植物園裏看到的。老虎是參照巴黎萬國博覽會時展示的標本動物畫的。這不是實際的風景，而是想象畫。 《嚇到了吧！》這個題目也刺激了人們的想象力。評論家們解釋說，這是老虎驚動獵物的場面，但並沒有描繪老虎追逐的獵物。盧梭曾提到這幅畫是“追趕探險家的老虎”。那麽，也許畫面後面站著拿著槍的探險家。 在叢林裏，人和老虎相遇，誰會更害怕呢？讓老虎感到害怕的存在也許不是更凶猛的猛獸，而是人類。但無論是武器，還是力量，智慧，只有比對手更出色，才能在叢林中生存下來。毫無准備地去叢林的探險家肯定會成爲老虎的獵物。從未學過美術的盧梭之所以能在激烈的美術界叢林中生存下來，也是因爲具有想象力和獨創性的強大武器。美術評論家

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