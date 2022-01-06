三星顯示器首次公開“QD顯示屏”…正式進軍OLED市場. January. 06, 2022 07:52. by 拉斯維加斯=洪錫浩記者 will@donga.com. 三星顯示器公司首次公開了基于有機發光二極管（OLED）的“QD顯示屏”。隨著三星顯示器進入OLED基礎顯示器市場，預計與提前進軍市場的LG的競爭將全面展開。 三星顯示器在世界最大的信息技術（IT）和家電展示會“CES 2022”開幕前一天的4日（當地時間）在美國拉斯維加斯安可酒店准備的展位上公開了55、65英寸電視面板、34英寸顯示器面板等3種QD顯示屏。QD顯示屏是在OLED面板上使用量子點（QD）物質的顯示器。 三星顯示器同時配置了QD顯示屏和市面上銷售的OLED、迷你LED電視等，展示了比較先進的QD顯示屏的顔色表現、亮度等。公司方面解釋說：“得益于廣爲分散光線的量子點的特性，畫質不會根據視野角度發生變化，而且被認爲是現有OLED缺點的‘Burn-in’現象也得到了大幅改善。” 三星顯示器還推出了適用于智能手機等中小型機器的新一代OLED顯示屏形態因素（機器形態）。此外還公開了可以折疊兩次的顯示屏“Flex S”和“Flex G”。S可向內外折疊一次，G可向內折疊兩次。“Flex Slidable”是使用現有的6.7英寸形態因素，需要多任務處理時，顯示屏可以橫向擴張，使用7.3英寸屏幕的産品。此外，還展示了利用12.4英寸柔性顯示屏，平時可以用作圓筒形音箱，也可以換成平板顯示屏的“人工智能（AI）音箱”或折疊式控制台遊戲機等試制品。

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