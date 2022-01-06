1992年出生的另一個“孫”…動搖中國聯賽，被提名爲MVP候選人. January. 06, 2022 07:54. by 兪載泳 elegant@donga.com. 在中國也出現了“SON”。 在中國職業足球超級聯賽（CSL）山東魯能泰山隊（以下簡稱山東隊）效力的孫准浩（30歲）爲同歲的孫興慜（托特納姆熱刺）、黃義助（波爾多）、李在城（美茵茨）等引領的1992年生人一代球員的全盛時代“畫龍點睛”。4日，山東隊在賽季最後一場比賽中以1比1戰平長春亞泰隊，以51分（15勝6平1負）較大優勢壓制上海海港隊（45分），捧起了中超冠軍獎杯。自2010年奪冠後，球隊時隔11年再次登上冠軍寶座。孫准浩當天也活躍在球場90分鍾，享受了奪冠的喜悅。 孫准浩在2020年帶領全北隊實現K1聯賽4連冠，被選爲最佳球員（MVP），在轉會第一年再次大獲成功。在20場比賽中，他作爲防守型後腰，毫無瑕疵地指揮球隊的攻守。他在關鍵時刻貢獻得分（4粒進球、6次助攻），數次挽救了球隊。助攻次數是隊內最多的。在奪冠的分水嶺—去年12月16日與北京國安隊（2比1獲勝）的比賽中攻入扳平一球，19日與上海海港隊（2比0獲勝）的比賽中攻入制勝一球。 在全北時期被稱爲“Maestro”的孫准浩在中國舞台上也展現了掌控球場中路的能力。攔住對方傳球路線的位置選定和阻止2線攻擊手移動的球場表現非常突出。以每場比賽約跑12公裏的活動量，完全調節了球隊的攻守平衡。在4-2-3-1陣型中，中場位置搭檔馬魯安•費萊尼(比利時)十分信任孫准浩，積極前插嘗試進球。曾效力于英超（EPL）曼徹斯特聯隊的球星費萊尼，得益于孫准浩，攻入10球（排在進球榜第5位）。 孫准浩很有可能成爲首位K聯賽MVP出身，又獲得CSL MVP的韓國球員。中國新聞門戶網站《新浪體育》4日預測表示：“孫准浩被評爲本賽季CLS最佳球員完全沒有問題。他起到了中場球員能起到的所有作用。” 與在歐洲頂級聯賽中身價暴漲的孫興慜、黃義助、李在城相比，孫准浩雖然受到了較少的關注，但以誠實的足球風格在韓國和中國積累了傑出的履曆。

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