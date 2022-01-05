軍隊警戒和「脫北者」管理出現漏洞，是「養生安保」導致的整體失敗. January. 05, 2022 07:56. . 據悉，新年伊始越過東部戰線最前沿鐵柵欄越境的人，就是前年底越過同一部隊鐵柵欄投誠的所謂「跳躍歸順」者。同一個人就像出入自家一樣反復離開朝鮮和前往朝鮮，使軍隊的警戒一無用處。而且該「脫北者」去年6月曾咨詢海外旅行方法等，已經表現出前往朝鮮的動向，是兩次向警察廳報告的管理對象。這表明，不僅是軍隊的警戒，「脫北者」管理也出現了漏洞。 令人啼笑皆非的警戒失敗如實地反映了韓國軍綱紀全面崩潰的現狀。據悉，該部隊在鐵柵欄監控畫面上曾兩三次拍到這名越境者的身影，但都沒有察覺到，鐵柵欄監視傳感器響起，迅速出動措施組，但連現場清晰的腳印都沒有發現，報告稱「沒有異常」。以尖端科學化裝備和鐵桶監視態勢而自豪的韓國軍隊對於越境者來說，簡直就是一種可笑的玩物。 雖然軍方和政府表示，這名越境者身上並沒有間諜活動等共黨嫌疑，但也捕捉到他在越過軍事分界線後，3名朝鮮軍人像迎接一樣把他帶走，確實存在不少令人費解的地方。而且，既然警方事先掌握了越境征兆，卻沒有采取其他後續措施，那麽此前能否正確掌握過去一年內在韓國的行蹤，也令人懷疑。這也是需要對「脫北者」管理系統進行全面重新檢查的原因。 軍方和政府此次也將提出「脫胎換骨」的說法，決心追究相關人員的責任和製定完善對策。但是，對於反復出現「事後藥方」，只會令國民搖頭。接連的警戒失敗與隨著現政府執政以來南北和解氛圍的形成而擴散到全社會的安保麻痹癥不無關系。特別是隨著連軍隊也刮起了養生之風，從指揮部到第一線的綱紀已經完全松懈。如果不正確樹立安保意識，重新勒緊緊張的繩索，同樣的失敗將會重演。

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