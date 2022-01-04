雄隊-勳隊“來較量一場”…韓國職業籃球全明星賽名單確定. January. 04, 2022 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 16日，在大邱室內體育館舉行的職業籃球全明星賽上，將展開對決的“許雄隊”和“許勳隊”球員名單已確定。 3日，KBL公布了在此前進行的全明星球迷投票中占據第1、2位的兩隊隊長許雄（DB隊）、許勳（KT隊）最近進行的全明星選人結果。許雄選擇的球員組成許雄隊，許勳選中的球員則組成許勳隊。 許雄隊的全明星球員有許雄的俱樂部隊友金鍾圭、朴贊喜（以上DB）以及金善亨（SK）、羅健兒（KCC）、金樂賢（韓國天然氣公社）、邊俊亨（KGC）、李大聖、李勝賢（以上Orion）、李冠熙（LG）、李元碩（三星）、李禹錫（現代摩比斯）。 與之相對應的許勳隊則包括許勳的俱樂部隊友梁洪錫、河允基（以上KT），金時來、林東燮（以上三星）、李正铉（KCC）、李在道（LG）、崔俊龍（SK）、李大憲（韓國燃氣公社）、徐明鎮（現代摩比斯）、文成坤（KGC）、李政炫（Orion）。 過去以所屬球隊或年齡分組進行的全明星賽，以2017~2018賽季爲起點，由球迷投票前兩名選手組成自己希望構建的球隊，與所屬球隊無關。這次兄弟倆首次登上球迷投票第1、2位，將在全明星賽上展開兄弟間的自尊心對決。

한국어