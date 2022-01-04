香港反華網媒《眾新聞》宣布停刊. January. 04, 2022 07:51. by 李恩澤 nabi@donga.com. 香港反華網絡媒體《眾新聞》（Citizen News）2日停刊。分析認為，由於當局日益嚴厲地鎮壓媒體，最近連規模較大的媒體也陸續選擇停刊，因此報紙認為不可能再堅持下去。繼去年6月香港最大的日報《蘋果日報》和去年12月29日著名網媒《立場新聞》之後，大約半年內有3家反華媒體關門，有人擔心香港的言論自由實際上已經消失。 《眾新聞》2日在臉書上寫道：「在危機時期，首先要保障船上所有人的安全。以沈重的心情宣布停刊。」報方解釋稱，雖然想繼承新聞業的精神，為大眾服務，但近兩年來香港社會的變化和輿論環境的惡化，使《眾新聞》這條小船遭遇強風和波濤洶湧。 創辦人兼總編克裏斯·楊（楊健興）3日召開記者會表示：「停刊決定是在短時間內完成的。不能排除我們可能會面臨危險。」尤其是，其決定停刊的原因，是《立場新聞》4天前選擇停刊。在《蘋果日報》和《立場新聞》停刊前，其前任和現任幹部接連被捕，公司資產也被凍結，因而都選擇了停刊。分析認為，其意思是不能讓成員經歷這樣的事情。 《眾新聞》是2017年1月1日創刊的40名職員規模的小型在線媒體。它追求自由、開放性、多樣性、包容性，在2019年反對罪犯引渡法（遣返法）及2020年反對香港《國家安全法》的示威中，忠實地傳達了民主陣營的聲音。

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