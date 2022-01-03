新年第一天東部戰線出現「窟窿」……一人越過鐵柵欄前往朝鮮. January. 03, 2022 07:49. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，一名疑似韓國國民1日越過江原道東部戰線最前方鐵柵欄前往朝鮮。他在翻越鐵柵欄時被軍隊科學化警戒系統捕捉到，但相關部隊在約3個小時的時間裏未能準確掌握，初期應對措施也宣告失敗。有批評指出，在前方部隊警戒至去年2月持續失敗後，軍方宣稱要加強應對態勢，但在此次「赴朝」事件面前再次變得黯然失色。 據韓國軍方2日透露，1日晚9時20分左右，江原22師在非軍事區內的監視哨所左側補給線一帶，用熱監視設備捕捉到了身份不明的A某。22師在采取後續措施的過程中，確認了下午6時40分左右A某越過最前方警戒部隊鐵柵欄的場面被監控電視拍到的事實。在A某越過鐵柵欄後的3個小時左右時間裏，軍方不了解警戒被突破的情況，也未能阻止其「赴朝」。A某在晚上10時40分左右越過了距離朝方數百米的軍事分界線。A某的生死尚未得到確認。2020年9月，一名40多歲的韓國公務員在西部海域最北端的小延坪島附近海域失蹤，在朝方海域中被朝鮮軍人開槍打死。當時朝鮮稱這是根據《國家緊急防疫規定》采取的行動。 韓國軍方2日上午通過西海軍通信線向朝鮮發送了旨在保護韓國國民的對朝通知。聯合參謀本部相關人士表示：「相關地區一帶沒有朝鮮軍隊的特別動向。」

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