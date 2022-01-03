100年以來首次開放的海雲臺長山山頂. January. 03, 2022 07:49. by 釜山=金華英記者 run@donga.com. 「在這裏種地50多年，第一次來到山頂。原先是軍隊保安設施。」 1日上午7時，海拔634米的釜山海雲臺區長山山頂。田宇陽（85歲，音）在標誌石周圍轉了一圈後激動地說道。腳下的密密麻麻的80層高的海洋城盡收眼底，遠處日本對馬島的山脊線也清晰可見。 田某住在建造在海拔550米處的長山村。他是根據政府的「長山開拓團事業」於1967年移居到這裏的初期居民。他一直靠在由林地改造的田地裏種高寒蔬菜過活。距離山頂很近，幾乎伸手可及，但禁止隨意攀爬。田某說：「初期的移民都去世了，現在只剩下我一個人了。如果早點開放的話，大家能夠一起看到好風景……真可惜啊。」 據了解，大概是因為6·25戰爭時期設置的軍隊通信設施，長山山頂被限製出入近70年。但據說，山頂的實際控製時間超過了100年。海雲臺文化院事務局長鄭鎮澤（音）表示：「從被日本帝國主義奪走國權的1910年開始，山頂就設置了從日本到朝鮮的收聽無線的軍事設施。在此之前，長山一帶被指定為禁止砍伐樹木的封山措施，也不能出入。」 隨著2011年海雲臺區居民團體和環境團體推進市民運動後，「把隔絕的空間還給市民懷抱」的討論正式開始。去年9月，長山被指定為「海雲臺區立公園」，包括山頂在內的整個山體管理權轉移到海雲臺區後，山頂的開放得到了很大的發展。海雲臺區上個月與軍方就山頂開放問題達成了最後協議。 壬寅年第一天，包括全某在內，登頂長山的人共有50多人。釜山市海雲臺區在舉行新年日出活動的同時，舉行了「長山山頂開放儀式」。考慮到防疫問題，限製了出席人員。當場還有《老虎下山》等國樂演出助興。當一輪紅日從東海升起時，與會者發出了贊嘆聲。他們還把從冬柏島等海雲臺區18個地方挖來的泥土撒到山頂上祈願和睦。海雲臺區佑洞的一名居民興奮地說："據我所知，這裏是韓國群山中唯一一個山頂被隔絕的地方」，「在未知的空間裏迎接新年，感觸頗深。」 長山山頂當天只臨時開放了一天，從4月開始實行常態開放。在約1500平方米的山頂面積中，普通人可以到達的地方有640平方米左右。其余還有軍隊和移動通信公司的通信設施，禁止接近。 海雲臺區將投入5億韓元，建立軍隊設施不被平民看到的遮擋設施，並設置衛生間和安全柵欄。海雲臺區區長洪淳憲（音）表示：「正在考慮不拆除6·25戰爭時期建成的美軍掩體設施，直接向市民開放，還將進一步挖掘三國時代之前就在這裏的『長山國』史料。」

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