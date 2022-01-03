俯式冰橇鄭承基在IBSF世界杯拉脫維亞站摘得銅牌…排名領先尹誠彬. January. 03, 2022 07:50. by 黃奎引 kini@donga.com. “現在你是複仇者聯盟的新隊長嗎？” 在好萊塢電影《複仇者聯盟》系列中，蜘蛛俠在鋼鐵俠去世後飽受這樣的提問攻勢。也許韓國俯式冰橇（又稱爲鋼架雪車•Skeleton）國家隊現在也是時候應對“鋼鐵俠”尹誠彬（28歲•江原道廳）的後時代了。那麽目前來說最接近蜘蛛俠的選手就是鄭承基（23歲•天主教關東大學•照片）。 鄭承基于去年12月31日(當地時間)在拉脫維亞錫古爾達舉行的2021~2022國際有舵雪橇及俯式冰橇聯合會（IBSF）世界杯第6站比賽上，在經過兩輪激烈比拼之後，他以1分41秒73的成績摘得銅牌。這是2019~2020賽季首次登上世界杯舞台的鄭承基首次站上領獎台。在此之前，他在本賽季第2站比賽中獲得第4名，是個人最好成績。 包括俯式冰橇和有舵雪橇在內，韓國雪橇代表隊中本賽季首次獲得IBSF世界杯獎牌的鄭承基表示，“在新年伊始之際能夠傳達好消息，感到非常高興”，“將乘勢而上，全力以赴，爭取在2022年北京冬奧會上取得好成績。” IBSF計劃在瑞士聖莫裏茨舉行的世界杯第8站結束後，根據賽季排名分配北京冬奧會參賽權。目前韓國選手中，鄭承基排在第10位（排名積分848分），反而比排在第13位的尹誠彬（692分）高。 鄭承基也是像尹誠彬一樣在起跑上有優勢的選手。在本賽季共11次比賽中，他以6次（54.5%）的成績排在起跑第一。有評價稱，如果鄭承基像尹誠彬一樣積累更多的比賽經驗，將具備無論如何都能達到世界最高水平的潛力。 SBS解說員李世中（音）表示：“如果說尹誠彬是天才型，那麽鄭承基接近于趙仁浩（雪橇代表隊）總教練和系統培養的類型”，“因爲是在循序漸進的過程中上升的，所以是不會輕易垮掉的類型。他是今後很有可能展現出更好面貌的選手。” 在複仇者聯盟系列中，鋼鐵俠相信蜘蛛俠可以代替自己的空位而犧牲自己。看到參加2014年索契冬奧會的自己，決定成爲俯式冰橇選手的鄭承基，尹誠彬也持有同樣的想法。尹誠彬說：“真心希望承基比我做得更好。只要我能傳授些什麽，就准備把所有東西都傾囊相授。”

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