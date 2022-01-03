3日起防疫通行證將適用有效期…從10日起違反者將被罰款. January. 03, 2022 07:50. by 李智雲記者•金素英記者 easy@donga.com,ksy@donga.com. 從3日開始，防疫通行證（接種證明•陰性確認制）將適用“有效期”。過了有效期的人將不得進入需要防疫通行證的設施。有效期爲，從接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗第2次（楊森疫苗爲第1次）接種之日起的180天內。以3日爲准，去年7月6日或之前接種了第2次疫苗後，未接種第3次疫苗的情況就屬于這種情況。據推算，約有45萬人。經過一周的引導，從10日開始，違反者將被處以罰款和行政處罰。 防疫通行證到期者一旦接種了第3次疫苗，從那天起將再次生效。與第2次接種不同，第3次接種沒有“接種後必須經過2周”的標准。未接種疫苗的新冠病毒痊愈者，在解除隔離後只適用180天的防疫通行證。在那期間內完成第二次接種才能維持效力。新冠病毒突破感染者和青少年防疫通行證對象無需接種3次疫苗。 要想認證第三次接種，必須在智能手機接種證明應用程序（app）上進行更新。只要在COOV、NAVER、Kakao等按下“上傳接種信息（更新）”按鈕就可以了。多重利用設施運營者也必須進行“QR確認程序”首頁上出現的更新。 部分人反對防疫通行證的聲音也在持續。醫生和普通市民等1000多人于上月31日向首爾行政法院提起訴訟，要求中斷防疫通行證運營。他們主張：“防疫通行證是對未接種疫苗人群的歧視，也是侵犯基本權利的行爲。” 另外，據疾病管理廳2日透露，以當天0時爲准，國內新冠病毒奧密克戎（Omicron）變異毒株感染者達1207人。有分析認爲，由于社區感染者（605人）多于海外輸入確診患者（602人），因此，國內擴散已全面展開。 奧密克戎變異毒株的傳播速度比目前占優勢的德爾塔還要快。奧密克戎在出現首例確診病例（去年12月1日）後31天後的1日，累計確診病例1114例，首次超過1000例。而德爾塔變異毒株從出現首例確診患者到出現第1000例感染者爲止，達78天，考慮到這一點，奧密克戎變異毒株的傳播速度要快2.5倍左右。 專家們認爲，本月內奧密克戎變異毒株將超過德爾塔變異毒株，占據優勢。特別是，有觀測認爲，據悉，疫苗對奧密克戎變異毒株的預防效果會下降，因此，即使第3次接種率上升，也很難避免確診患者的增加。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱預測說：“即使維持目前的保持社交距離等級，本月末一天確診患者或將達到1萬人。形勢較爲嚴峻。”

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