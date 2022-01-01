日本就征用訴訟資産出售命令表示“絕對不能接受”. January. 01, 2022 07:39. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 韓國法院去年12月30日就日本帝國主義強占時期強制征用損害賠償請求訴訟下達了出售日本制鐵（前新日鐵住金）國內資産的命令，對此日本政府表示“無法接受”。 據《讀賣新聞》31日報道，日本外務省表示“絕對不能接受”，通過外交途徑向韓國政府提出抗議，並要求采取適當的措施。據《朝日新聞》報道，外務省的一位幹部表示：“韓國法院的判決違反了1965年的《韓日請求權協定》，將繼續要求糾正違法狀態。” 日本制鐵前一天也對媒體表示“非常遺憾”。日本制鐵方面表示：“根據《韓日請求權協定》，舊征用問題得到了完全、最終的解決。將根據兩國政府的外交交涉情況進行適當應對”，重申不能接受出售命令。 此前，大邱地方法院浦項支院對18名征用受害者提出的“出售日本制鐵在韓國的資産”的強制執行申請下達了特別現金化命令（出售命令）。但是，如果日本制鐵在接到出售命令書後的一周內提出抗訴，該命令的效力將暫時停止。日本制鐵方面表示“由于命令文還沒有送達，所以還沒有確認內容”，回避了是否立即進行抗訴。 與強制征用損害賠償訴訟有關，日本企業被下達出售韓國國內資産的命令，繼去年9月的三菱重工業之後，此次是第二次。

한국어