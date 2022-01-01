SK-GS-現代重工業等企業CEO的新年祝詞. January. 01, 2022 07:39. by 郭道英 now@donga.com. 迎接2022年新年，SK集團會長崔泰源、GS集團會長許泰秀、現代重工業集團會長權五甲等主要企業首席執行官（CEO）們分別提出了不確定性極大化的經營環境下變革的關鍵詞。 31日，崔會長以《致新時間的開拓者》爲題，通過電郵向全體成員傳達了新年問候。崔會長就電動汽車電池、半導體、生物等未來主力事業表示：“SK主要事業作爲國家戰略資産，處于全球霸權競爭的中心位置”，“不能滿足于過去的經驗，應該以戰略靈活性爲基礎創造性地進行應對。”他接著強調，“爲了我們的未來，碳減排是不可避免的課題”，“SK確信通過商業模式的革新，引領未來低碳環保事業。”崔會長叮囑道：“企業的宿命不是成爲冠軍，而是成爲挑戰者”，“在新的一年裏，我們要以偉大的挑戰精神成爲引領未來的‘新時間的開拓者’。” 許會長作爲新年經營方針提出了“爲應對不確定性而擴張事業生態系統”。許會長在新年經營信息中強調：“新冠肺炎變異毒株的出現、不穩定的全球局勢、通貨膨脹憂慮等正在提高事業環境的不確定性”，“在變化比任何時候都快、不確定性大的時代，要想走向未來增長，必須擴張與多種商業夥伴合作的事業生態系統。” 現代重工業集團將于2022年迎來公司成立50周年。權會長在員工新年賀詞中強調：“新年我們集團的核心關鍵詞是通過革新創造價值”，“如果說過去的50年是挑戰和增長的時間，那麽開啓今後50年的現在就是通過革新創造新價值的時間。”爲此，權會長要求員工在事業結構、思維、技術、系統等4個方向上進行革新。 曉星集團會長趙顯俊也通過新年祝詞表示：“要轉變爲以速度和效率爲基礎的靈活敏捷的組織”，“爲此，最重要的是數據庫經營必須成爲後盾。”

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