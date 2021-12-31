勒布朗•詹姆斯成爲NBA曆史上第3個總得分突破36000分大關的球員. December. 31, 2021 07:51. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 美國職業籃球（NBA）“皇帝”勒布朗•詹姆斯（37歲•洛杉矶湖人隊•照片）在成績不佳的球隊中，成爲曆史上第三個總得分突破36000分的球員。 29日，在美國得克薩斯州休斯敦豐田中心舉行的與休斯敦火箭隊的客場比賽中，詹姆斯拿到32分，帶領球隊以132比123贏得勝利，結束了球隊的5連敗。此前，詹姆斯的總得分爲35969分，而當天他的總得分上升到了36001分。在現役球員中，得分超過36000分的球員只有詹姆斯一人。 詹姆斯很有可能在本賽季當中登上NBA曆史得分榜的第2位。目前總總得分排名前兩位的分別是退役球員卡裏姆•阿蔔杜勒•賈巴爾（38387分）和卡爾•馬龍（36928分）。截止到30日，詹姆斯落後第二名馬龍890分。本賽季詹姆斯的場均得分爲28分，因此從理想狀況來說，他可以在剩下的46場比賽中再得到1288分。 如果球隊能提供幫助，詹姆斯也有可能提前達成大記錄。詹姆斯目前正孤軍奮戰，獨自支撐著垮掉的球隊。在與30日以99比104的比分惜敗給孟菲斯灰熊隊的比賽中，詹姆斯砍下37分，成爲隊內唯一得分在20分以上的球員。湖人隊臨時主教練大衛•費茲代爾甚至說：“如果有有能力的科學家，想問能否制作詹姆斯的複制品。”湖人隊目前排在西部賽區的第七位（17勝19負）。 湖人隊當前的最大問題是，由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的擴散，主教練和主力球員們被隔離。與詹姆斯、拉塞爾•威斯特布魯克（33歲）一起被稱爲“三巨頭”的安東尼•戴維斯（28歲）因膝蓋受傷而長時間缺陣。詹姆斯略顯無奈地表示：“自己根本不知道我們的主力陣容中有哪些球員。”

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