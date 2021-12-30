一波未平一波又起的核查疑惑，公調處別想蒙混過關. December. 30, 2021 07:38. . 據調查，高層公務員犯罪調查處（公調處）對105名國民力量黨議員中的70多人查詢了通信資料。公調處還查詢了國民力量黨總統候選人尹錫悅及其夫人金健熙的通信資料。繼記者、教授、市民團體負責人等之後，公調處對在野黨人士也進行了大規模通信調查。上述事實被揭露後，核查爭議正在擴大。 通信查詢對象包括，曾報道過公調處對首爾高級檢察廳檢察長李成潤的所謂「調查皇帝」的記者、一直反對檢察機關改革的韓國刑事訴訟法學會會長鄭雄錫和會員等。國民力量黨反對設立公調處，並一直批評公調處針對唆使舉報疑惑的調查等。這不禁讓人懷疑，公調處是否出於對他們的報復性質而進行了通信調查。 但是公調處以「正在調查的案件」為由，沒有說明進行通信調查的經過。公調處本月24日在聲明中表示：「在沒有深刻反省的情況下，沿襲過去調查慣例，受到輿論譴責，對此深感遺憾。」但同時表示：「這是根據調查需要進行的合法調查程序。」因為這不是非法行為，所以只表示遺憾就想蒙混過關嗎?如果公調處尊重輿論，就應該在最大限度地減少調查障礙的範圍內公開通信調查的具體原因，並求得諒解。 更何況，公調處被懷疑是對媒體和在野黨進行核查，還展開了拖網式的調查。與此相反，其調查成果卻十分寒酸。據悉，針對唆使舉報事件動員所有調查力量，卻又不拘留起訴孫俊成，並把國民力量黨議員金雄移交檢察機關，就要結束了事。對李高檢長的公訴狀泄露等的調查，也沒有什麽進展。正因為如此，才出現了應該廢除成立不到一年的公調處的極端主張。 濫用通信查詢不僅僅是公調處的問題。去年，檢察機關、警方等調查機關的通信資料查詢件數共達548萬多件。這是因為《電氣通信事業法》的條款規定，即使沒有得到法院的許可，調查機關也可以進行通信調查。國家人權委員會在2014年以該條款違反令狀主義原則、過分侵犯私生活自由為由，勸告刪除該條款。在2016年，「參與連帶」等提出了憲法訴訟，但至今尚未得出結論。國會不應該等待憲法裁判所的決定，而應該立即出面修改法律，防止調查機關行使過度的權限。

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