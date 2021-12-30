朴炳浩將穿上KT隊隊服，以3年總額30億韓元簽約. December. 30, 2021 07:39. by 金培中 wanted@donga.com. 象征Kiwoom隊和KBO聯盟的巨炮朴炳浩（35歲•照片）將穿上今年獲得綜合冠軍的魔法師軍團的運動服。 KT俱樂部于29日表示，與朴炳浩簽訂了3年總額爲30億韓元的自由簽約選手（FA）合同。簽約金7億韓元，年薪20億韓元，選項3億韓元。KT隊在27日穩住隊長黃載均（34歲）後表示：“將在今年內嘗試追加引進FA。”隨著成功引進朴炳浩，爲蟬聯兩連冠而努力。朴炳浩發表感想說：“將帶著責任感爲KT二連冠貢獻自己的力量。” 在2005年選秀中首輪被LG隊選中的朴炳浩在2011年轉會到Nexen隊（現Kiwoom）後開始挖掘潛力。從2012年到2015年，朴炳浩占據了本壘打王的頭銜。在2014年和2015年，他分別打出了52、53個本壘打。朴炳浩于2016年進入美國職業棒球大聯盟（MLB），並活躍了2年，之後他于2018年返回韓國。他作爲Kiwoom隊的核心擊球手，連續4年帶領球隊進入季後賽。最近2年，他的平均擊球率只有0.226，有人擔心他會出現“狀態下滑”(衰老化)，但在此期間，他打出了41個本壘打，被認爲長打能力依然突出。 在獲得綜合冠軍後，因柳漢俊（40歲）退役而需要“精神支柱”的KT隊因引進朴炳浩而減輕了煩惱。朴炳浩的防守實力依然很強，因此可以減輕正在適應1壘手防守的姜白浩（22歲）的負擔。KT隊主教練李康哲表示：“球隊迫切需要帶領後輩們的老隊員和本壘打擊球手，但隨著此次引進朴炳浩一次就解決了。對姜白浩的體力安排也會有所幫助。”

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