鄭義溶：「南北關系難以以北京奧運會為契機取得改善」. December. 30, 2021 07:39. by 崔智善記者、朴孝穆記者 aurinko@donga.com,tree624@donga.com. 韓國外交部長鄭義溶表示：「原希望北京奧運會成為改善南北關系的契機，但從目前來看，這種期待實際上已變得越來越困難。」 鄭義溶29日在首爾外交部大樓舉行的記者招待會上，就明年2月在北京冬奧會上舉行南北首腦會晤的可能性等問題做出了上述回答。受新冠疫情影響，朝鮮能否參加奧運會尚不明確。在這種情況下，再加上美國還宣布進行外交抵製，因此他承認難以把冬奧會作為終戰宣言的跳板。不過，政府一名高層官員表示：「鄭義溶此話的意思，是難以把『冬奧會』用於和平進程。但是，反而是在冬奧會之前，南北關系也有可能取得重大進展。」 對於外交抵製北京奧運會，鄭義溶表示「沒有考慮」，確認了原有的立場。對於「文在寅總統是否有可能出席冬奧會」的提問，他只是簡單地回答說：「現階段沒有可以分享的內容。」據悉，青瓦臺內部強烈認為，從目前來看，文在寅難以參加冬奧會。 鄭義溶就韓美目前正在協調的《終戰宣言》草案表示：「實際上已經達成協議。」這比「協調工作幾乎已經結束」的原先立場更進了一步。他還表示：「正在討論如何與朝鮮進行（有關終戰宣言的）談判。希望朝鮮做出具體回應。」 鄭義溶就日軍「慰安婦」問題表示，「大家不是很清楚原罪在哪裏嗎?」將因歷史問題導致韓日關系惡化的責任推給了日本政府。他還表示：「日本頑強地堅持我們要遵守2015年（慰安婦）協議的立場，（韓日關系）完全沒有進展。」對於日本最近打算將朝鮮人強製勞役場——佐渡礦山載入世界文化遺產一事，鄭義溶抨擊說：「深表憂慮，深表遺憾。」 有人指出，韓國政府只對朝鮮和中國的人權問題視若不見。對此，鄭義溶解釋說：「這是因為韓國與朝鮮和中國有著特殊的關系，而且與韓國安保直接相關，需要合作的部分很多。」

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