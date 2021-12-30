“4人聚會-晚上9點營業限制”防疫措施或將延長兩周. December. 30, 2021 07:39. by 金素敏•劉根亨•金素英記者 somin@donga.com. 韓國政府決定將此前爲阻止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變異毒株“奧密克戎（Omicron）”流入韓國而采取的所有海外入境人員10天的自我隔離措施再延長4周。原定于明年1月2日結束的“保持社交距離體制”至少延長2周的方案目前也在討論之中。 防疫當局29日表示，所有海外入境人員10天隔離和南非共和國等11個國家的外國人禁止入境措施將維持到明年2月3日。該措施從3日開始，曾延長過一次。 這是因爲奧密克戎變異毒株感染患者正在增加。以29日0時爲准，一天內共出現109名奧密克戎感染患者，是近來的最高值。其中，海外流入的患者達69人。隨著海外各國奧密克戎變異毒株迅速擴散，在入境的人中，奧密克戎感染者正在劇增。 另外，奧密克戎變異毒株在社區的傳播也在增加。僅當天一天，無法得知感染途徑的奧密克戎確診患者就增加了11人。中央防疫對策本部流行病學調查組組長朴英俊當天在新聞發布會上表示：“考慮到奧密克戎的傳播力，今後感染途徑不明的事例或將進一步增加。特別是從30日開始，如果檢查件數增加，患者增加速度將會加快。”

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