延續公開喜劇命脈的《喜劇大聯盟》10周年……“想繼續搞笑”. December. 29, 2021 07:39. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “只要看到這個場合，就會因爲太吵而無法集中注意力。這就是《喜劇大聯盟》的魅力。”（文世潤） tvN的代表綜藝《喜劇大聯盟Comedy Big League》今年迎來了播出10周年。28日舉行的10周年紀念線上記者招待會就像聯誼會一樣。雖然有包括主持人在內的18人聚集在一起的原因，但由于喜劇演員們天生的才華，場內非常興奮。負責《喜劇大聯盟》主要節目的文世潤、李銀炯、梁世燦、李镛鎮、李陳鎬、洪允和等16名笑星和朴成載CP參加了懇談會。 在公開喜劇節目被廢除的情況下，《喜劇大聯盟》仍然維持了命脈。就像李陳鎬所說的“《喜劇大聯盟》是一所新生學校，但現在卻像培養出很多人並把他們引向好的地方的‘名門高中’一樣”，在過去的10年裏，僅喜劇演員就有194人。今年獲得SBS演藝大賞最優秀獎的梁世烈說：“如果沒有《喜劇大聯盟》，就不會獲得大獎。”接著，在KBS演藝大賞中獲得大獎的文世潤也說：“前後輩們發短信對我說，現役公開喜劇演員獲得大獎真的太好了，我很高興。” 喜劇節目首次引進聯賽制是《喜劇大聯盟》大受歡迎的原因。《喜劇大聯盟》將1年分爲4節，每周在各環節之間進行聯賽，並根據旁聽者的投票給予積分，選出各節的優勝者。從第一集開始出演的老成員李相俊和李國珠在關于男女心理的Talk環節《愛管閑事的人》中扮演了最長壽的角色。李相俊說：“因爲沒有休息一次就回來的自信，所以每周都很努力。時間過得很快，既遺憾又激動。”李國珠說：“通過《喜劇大聯盟》自己好像也成長了很多。我想繼續搞笑下去，努力堅持到最後。” 與觀衆的合作是制作組和笑星都同意的“隱藏的功臣”。朴CP說：“新冠肺炎疫情讓我們認識到此前未被發現的公開喜劇的重要性。有沒有觀衆會對喜劇的品質造成巨大的差異。如果新冠疫情結束，我將和觀衆們溝通，讓它成爲更有趣的節目。”李镛鎮說：“對公開喜劇的熱情10年前和現在都一樣。我想演出到公開喜劇結束的最後一周。”

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