總是笑著的男人. December. 29, 2021 07:39. . 「誰是特權之父?是偶然。誰是特權之子?是濫用。」這是維克多·雨果的名著《笑的男人》中的一句話，意思是說，擁有特權純屬偶然，不要濫用。小說的背景很奇特，是在英國。貴族們聚集在上院投票。這是因為要將女王丈夫的年費提高10萬英鎊的法案。審查也已經結束，只剩下了投票。一般情況下，它會全票通過。 但今天不是。不久前還是小醜藝人後來成了貴族的人投了反對票。特權的比喻是他用來說明反對的理由的。窮人餓死也沒錢辦葬禮，有人卻想通過一項法案，讓富人更富、窮人更窮。如果有錢，就要分給窮人。「你們知道誰來付你們投票的稅嗎?他們都快死了！」 他代言社會弱者，是因為他親身經歷了被貧窮、痛苦、恥辱和侮辱所折磨的生活。他在憎恨父親的國王的指示下，兩歲時被綁架，賣給了一群兇惡的流浪漢。他們用手術把他的臉弄成畸形。這是為了讓別人認不出他，讓他去乞討或當藝人。這就是他的臉在任何情況下都是一副笑容的原因。他是因此一臉笑容的男人。 隨著歲月的流逝，一個偶然的機會，他被發現是貴族的兒子，繼承了爵位。這就是他參加由貴族構成的上院的原因。但是，認為特權是理所當然的貴族們只會嘲弄他那醜陋的面孔，根本不聽他發自內心深處的話。「在你們之下，或許在你們之上的，是百姓。」 他的強顏歡笑是對內心哭泣但內心微笑的窮人的歡笑，不，哭泣的隱喻。但是，法國作家的小說為什麽以英國為背景呢?因為世界上任何地方都是一回事。

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