尹錫悅「每天上午7點開會」……選舉對策委員會進入戰時體製. December. 29, 2021 07:39. by 張寬錫 jks@donga.com. 國民力量黨總統候選人尹錫悅28日上午7時在首爾市汝矣島黨部舉行了第一次選舉對策委員會總本部長團會議。他要求：「大選在即，應先從選舉對策委員會幹部開始轉變想法，參加選舉運動。」 尹錫悅計劃從當天開始，如果沒有地方日程等特別情況，每天上午7點主持本部長團會議。政策、擴大支持層、引進人才、加強信息等，由尹錫悅親自指揮選舉戰略和應對懸案。前一天他還親自向黨內部要求，「每個人都要把自己當作總統候選人。所有議員都要到選區檢查組織」。這種親自出馬布置任務的做法，與以前只掌握大面上動向截然不同。 在當天的會議上，除了總管選舉對策委員長金鐘仁、常任選舉對策委員長金秉準和辭任宣傳媒體本部長的黨代表（黨首）李俊錫外，總管狀況本部長任太熙等組織、職能、政策等所謂六大本部長也悉數出席。與其對龐大的選舉對策委員會進行大規模整頓，還不如通過總本部長團會議，協調當天的意見並盡快做出決定，從而提高選舉對策委員會的效率，在這一點上，尹錫悅和金鐘仁所見略同。 金鐘仁在會議結束後接受記者采訪時表示：「距離大選時間所剩無幾，大家都要以緊張的姿態面對，因此每天都會事先檢查今後要做的事情。」選舉對策委員會發言人金炳民在接受《東亞日報》的電話采訪時表示：「這相當於實質上啟動選舉對策委員會的第一步。」 有評價認為，尹錫悅親自掌管選舉對策委員會，其中隱含著嚴重的危機意識。因為最近接連出現夫人金健熙虛假履歷爭議等不利因素，其支持率呈現出下降趨勢。 以27日為起點，尹錫悅的日程也有所增加。選舉對策委員會一名有關人士表示：「尹錫悅愛喝酒，考慮到他晚上的見面活動可能要喝酒，上午的日程安排比較寬裕。但從增加活動的他身上感受到了緊迫感。」前政府部長李在五在接受《東亞日報》的電話采訪時表示：「現在（尹錫悅）應該戒掉以前經常喝的酒。應該下定決心，直到選舉結束，自己喜歡喝的酒也要戒掉，全身心投入選舉。」

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