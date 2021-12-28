美醫療機構：「新冠病毒不僅擴散到肺部，還擴散到大腦和心臟」. December. 28, 2021 07:50. by 金允藝記者 yeah@donga.com. 一項研究結果顯示，新冠病毒在感染後的短短幾天內就會擴散到大腦、心臟等人體所有器官，而且可以在體內停留幾個月。此前，新冠病毒能否感染呼吸道以外的細胞，一直是科學界爭論的對象，因此備受關註。 彭博社當地時間26日報道說，美國國立衛生研究院根據對去年因感染新冠病毒死亡的44名患者進行屍檢和研究的結果指出，新冠病毒數日內即可不僅擴散到肺和呼吸道等呼吸系統，也會復製傳播到包括大腦和心臟在內的體內其他細胞。 該研究院對出現新冠感染癥狀並在一個月後死亡的6名患者進行屍檢和分析，結果在他們所有人的大腦各處都檢測出了新冠病毒核糖核酸。在感染新冠發病230天後，在大腦等體內其他細胞中還發現了病毒的核糖核酸。 該研究院正在討論將這一結論刊登在國際學術雜誌《自然》上的方案。醫療專家們也期待這一研究有助於了解新冠感染癥的代表性後遺癥「腦霧」（頭腦麻木或註意力不集中的癥狀）的發病原因，以及輕微和無癥狀患者也會患長期後遺癥的原因。 美國南部得克薩斯大學聖安東尼奧衛生科學中心研究團隊23日，與重癥新冠患者相比，患有輕微癥狀並痊愈時新冠病毒的體內免疫記憶更持久。他們表示，將佩戴人工心肺機的5名重癥患者和8名輕度患者的血液內免疫記憶細胞（B細胞）進行比較的結果顯示，輕度患者的B細胞增加比率更高。

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