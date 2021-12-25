確保新冠口服藥物，不容再次發生「疫苗慢動作」. December. 25, 2021 07:20. . 韓國政府昨天宣布，購買逾30萬人份美國輝瑞公司開發的新冠口服藥物「帕克斯洛韋德」的合同已進入收尾階段。加上已經簽訂購買合同的美國默克公司的24.2萬人份「莫那比拉韋」，54.2萬人份以上的口服藥物在得到政府的緊急使用許可後，將從明年1、2月份開始分階段引進。 據悉，得到美國食品藥品管理局批準的這兩種藥物與靜脈註射方式的抗體藥物不同，只要有醫生的處方，就可以輕易服用，而且對所有變異毒株都有效果。特別是輝瑞公司的帕克斯洛韋德的住院和死亡預防效果達到了89%，與只有30%的默克公司的莫那比拉韋相比，需求更大。美國和日本分別簽訂了1000萬人份和200萬人份的合同，法國則取消了與默克公司的合同，決定確保輝瑞的數量。 政府也表示將致力於購買輝瑞藥物，但由於產量有限，美國也要到明年夏天才能拿到全部合同量。曾經因為政府未能及時確保疫苗，不僅在防疫方面，還在經濟上帶來了巨大損失。危重患者連日刷新最高紀錄，再加上疫苗不能奏效的奧密克戎毒株也在擴散，迫切需要有效的治療藥物。政府要把生死存亡寄托在盡早確保輝瑞治療藥物上，不能重蹈拖拖拉拉購買疫苗的失敗覆轍。

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