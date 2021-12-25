韓國銀行“配合經濟狀況適當調整”，再次暗示將進一步上調基准利率. December. 25, 2021 07:21. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓國銀行表示：“明年將適當調整基准利率的緩和（放寬）程度”，再次暗示將進一步上調基准利率。雖然沒有確定具體時間，但預計明年1月將把目前爲年1.0%的基准利率進一步上調後，下半年（7~12月）將再上調一兩次。 韓國銀行24日公布的《2022年貨幣信用政策運營方向》中表示：“在增長勢頭持續恢複的情況下，物價上漲率將穩定在目標水平（2%），金融不均衡風險也將得到緩解。明年的基准利率將適當調整緩和程度。”目標是提高利率，控制物價，減緩家庭負債增加速度，同時防止經濟受到衝擊。 很多人認爲，目前爲1.0%的基准利率明年將上漲2、3次，達到年1.50 ~ 1.75%水平。這是因爲物價的上漲趨勢沒有停止。韓國銀行預測明年消費者物價上漲率將降至2%，但同時表示：“上漲壓力可能會比預期擴大。”上個月消費者物價上漲率爲3.7%，是9年11個月以來的最高值。如果明年初基准利率上調後物價仍不穩定，韓國銀行有可能提前進一步上調利率。 物價迎來39年來最大漲幅的美國等主要國家的利率上調步伐也在加快。美聯儲（Fed）曾暗示，在物價暴漲趨勢下，明年可能會三次上調基准利率。23日（當地時間），美國商務部發表的11月個人消費支出（PCE）價格指數比1年前上漲了5.7%。這是自1982年7月以後39年來的最大漲幅。PCE價格指數是美聯儲在決定貨幣政策時主要參考的物價指標。本月初公布的11月消費者物價指數（CPI）也暴漲6.8%，達到39年來的最高值。 但是，如果因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的擴散，經濟無法恢複到預期的水平，央行的貨幣政策正常化速度可能會推遲。韓國銀行預測明年經濟增長率爲3%，但同時評價說：“經濟增長途徑的不確定性很大。”新冠病毒奧密克戎變異毒株的擴散和全球供應鏈長期癱瘓、中國經濟低迷等被認爲是經濟複蘇的風險因素。

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