「不滿防疫措施」，韓國個體經營團體決議「集體停業」. December. 25, 2021 07:21. by 柳彩妍記者 ycy@donga.com. 在韓國政府因新冠疫情擴散而加強「保持社交距離」政策後喊叫損失慘重的個體戶們，將在明年1月4日以後集體停業。 新冠受害個體營業總聯盟24日表示：「將於1月4日下午舉行會議，決定集體停業的時間和時間。」該總聯盟由韓國餐飲業中央會等6個小工商業者和個體戶團體組成，從當天下午2時起舉行了一個小時左右的會議，交流了各團體對全國聯合停業的投票結果。 據該總聯盟透露，在餐飲業中央會的51490名會員中，85%（43710人）贊成停業，提議停業三天的意見最多，占37.4%。韓國酒吧業中央會（99.9%）、大韓練歌場業中央會（98.2%）、韓國娛樂飲食店中央會（91%）等3個團體的會員也支持集體停業。 以韓國網絡電腦文化協會和韓國休息餐飲店中央會等其余2個團體會員為對象的投票將進行到30日。休息餐飲店中央會相關人士表示：「從20日開始進行了投票，但會員們的輿論都傾向於贊成集體停業。」 總聯盟負責人閔相憲（音）表示：「在遵守法律的情況下集體停業後，如果政府不采取令人滿意的損失補償措施，將不遵守限製人員和營業時間等防疫守則，在全國範圍內展開不服鬥爭。」

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