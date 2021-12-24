曹秀美說：“我希望通過祈禱和省察的巴洛克音樂來撫慰人們疲憊的心”. December. 24, 2021 07:38. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. “亨德爾和維瓦爾第等人演奏的巴洛克音樂給人以祈禱、省察和心靈慰藉。我希望在如此艱難的時刻，你們中的很多人可以通過我和I Musici（意大利著名的室內合奏團）得到安慰。” 今年迎來出道35周年的女高音歌唱家曹秀美（59歲）與創團70周年的室內樂團“I Musici”美好地相遇了。25日和26日，“曹秀美&I Musici”演唱會將在首爾瑞草區藝術殿堂音樂廳舉行。曹秀美用I Musici的伴奏演唱了珀塞爾、亨德爾、維瓦爾第等巴洛克歌劇詠歎調，I Musici還將單獨演奏維瓦爾第小提琴協奏曲《四季》。 在意大利語中意爲“音樂家”的I Musici樂團是曹秀美畢業的羅馬聖契切利亞音樂學院（Conservatory of Music Santa Cecilia）出身的演奏家們于1951年成立的樂隊。他們是在演唱會上熱情地介紹《四季》，在世界範圍內掀起《四季》熱潮的主角。這次是他們首次與曹秀美舉行演唱會。 最近，隨著海外入境者義務性地接受10天的自我隔離期，老齡演奏者多的I Musici也在韓國進行了自我隔離。曹秀美說：“我正在享受平時很想念的韓國飲食，擔心成爲‘忽然長胖的人’”，“每天都會用郵件問I Musici團員們過得如何，得到了‘過得很好’的回答，但一想到他們會非常想家和家裏人，心裏總不是滋味。” “對雙方來說，此次合作都是具有裏程碑意義的演出。爲了報答歌迷們的支持，我決心在預定的地方完成演出，希望I Musici也是這麽想的。雖然因爲自我隔離，部分地方的日程被推遲了，但是這次韓國巡演對雙方來說都是非常懇切的機會，所以希望大家多多理解。” 曹秀美在迎來出道20周年的2006年發行了第一張巴洛克專輯，2014年還發行了巴赫詠歎調專輯。爲配合此次演出，曹秀美和I Musici合演的專輯《LUX（光）3570》也以DECCA唱片公司的標簽發售。3570意味著曹秀美出道35周年和I Musici創團70周年。曹秀美說：“電影《寄生蟲》我看了三遍，我非常喜歡亨德爾的歌劇《羅德琳達》的詠歎調《我親愛的戀人》，所以提議把它放進專輯裏。I Musici也在5分鍾內給出了‘太好了’的回答。” 她就明年的計劃表示：“計劃發行俄羅斯歌劇詠歎調專輯，將在比利時伊麗莎白女王比賽聲樂部門等多個比賽擔任評委。”票價爲6萬~ 22萬韓元。詳情咨詢：

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