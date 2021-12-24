黨政一團糟的「房地產稅混亂」將持續到何時?. December. 24, 2021 07:39. . 對於將於明年3月出臺的公寓等共同住宅的公示價格，住宅所有者的擔憂正在擴大。前天公布的明年標準地公示地價和單獨住宅公示價格分別上漲10.2%和7.4%，今年價格暴漲的公寓公示價格也將相應以更大幅度上漲，財產稅、綜合房地產稅負擔則將進一步加重。被共同民主黨推動的政府雖然表示要製定擁有稅減輕方案，但由於對策發表時間恰好是舉行總統選舉的明年3月，其真心誠意令人懷疑。 據韓國房地產院透露，截止到今年11月，全國公寓交易價格上漲率為13.7%，創下了自進行相關統計以來的最高紀錄。另外，由於政府計劃到2030年將公示價提高到市價的90%，因此公示價必然會比房價上漲更快。如果考慮去年公寓價格上漲7.6%時公示價格暴漲19.1%的情況，預計明年的上漲率將超過20%。特別是，擁有稅是累進稅，因此將比公示價增加得更多。隨著住宅公示價的上漲，健康保險費將會上漲，被排除在基礎養老金等福利待遇之外的退休高齡家庭也會增多。 直到一個月前，企劃財政部還在堅持，「綜合房地產稅的征稅對象是全國國民的2%」，最終迫於考慮到大選的執政黨的壓力，決定明年3月推出以擁有一套住宅者為中心的擁有稅減輕對策。但是，正在討論的方案大部分都明顯存在局限性或副作用很大。如果按照執政黨的要求，使明年的擁有稅符合今年的公示價格標準，雖然明年會起到凍結稅金的效果，但納稅人將在後年遭受「2年稅金炸彈」的襲擊。相比前一年降低擁有稅增加率上限的方案需要修改法律，因此需要很長時間。對於在稅金計算過程中使用的降低公平市場價值比率的方法，只要修改實施令就可以，但如果降低一丁半點，就沒有什麽下調效果。 在這種情況下，不明確地修改稅製只能是權宜之計，會把已被批評為「隨機数表」的房地產稅製變得更加一團糟。這會破壞稅製的預測性、一貫性，從而助長混亂。李在明「點火」、執政黨推進的「暫時緩和多套住宅者轉讓稅」最終因青瓦臺和政府的反對而停止，但也助長了市場混亂。如果執政黨認為懲罰性房地產稅製存在問題，就不應該督促政府在大選之際拿出對策，而應該主動正式著手修改法律。

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