在物價指數中納入口罩、電動汽車，領帶、煤餅排除在外. December. 23, 2021 07:55. by 周愛眞 jaj@donga.com. 將消費者物價指數以2020年爲標准進行改編的結果顯示，今年1~11月的物價上漲率爲2.4%，比之前的發表值上升了0.1個百分點。口罩、電動汽車、乳酸菌、牛油果（鳄梨）等的價格被重新列入了指數的計算範圍。 統計廳22日發表了2020年消費者物價指數改編結果。統計廳定期反映消費變化，調整指數構成項目和項目的權重值。此前，整體指數和産品種類的基准年度是2015年。項目權重值以2017年爲標准計算。 物價指數中包含的代表性品種爲458個，比現在減少了2個。增加的品種有牛油果、櫻桃、芒果、口罩、洗碗機、服裝幹燥機、乳酸菌、電氣動力車、米線等14種。煤餅、坐浴盆、學生服、領帶、高中繳納金、學校夥食費等13項不屬于調查對象。 在不同種類的加權值中，全租、網上文化信息使用費等有所增加，手機話費、海外團體旅遊費用等則有所減少。網上交易價格品種數也從現有的99個（21.5%）增加到112個（24.5%）。 目前作爲補助指標發表的自住費不包括在正式指數中。自住費是指住自己所擁有的房子的人負擔的費用。統計廳表示：“是否包括居住費是經過公論化之後慎重決定的問題。”

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